Родченков дал первое интервью после побега в США

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал первое интервью после бегства из России в США.

Об этом в своем Twitter написал немецкий журналист Хайо Зеппельт.

In Part 1 of ARD‘s new „Doping Top Secret“ documentary today: first time whistleblower Grigory Rodchenkov in an oral interview after he had to go into hiding in the US for safety reasons — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 29 января 2018 г.

«В первой части нового документального фильма ARD «Doping Top Secret» сегодня (29 янв. — iz.ru): первое интервью осведомителя Григория Родченкова после того, как ему пришлось скрываться в США по соображениям безопасности», — написал Зеппельт.

В ноябре 2015 года, после того как WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, Родченков подал в отставку и спустя несколько месяцев переехал в США. Позже Родченков стал информатором WADA и заявил о существовании «допинговой программы» в России, что послужило началом крупного международного скандала.