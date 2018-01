Родченков дал первое интервью после побега в США

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал первое интервью после бегства из России в США.

Об этом в своем Twitter написал немецкий журналист Хайо Зеппельт.

In Part 1 of ARD‘s new „Doping Top Secret“ documentary today: first time whistleblower Grigory Rodchenkov in an oral interview after he had to go into hiding in the US for safety reasons