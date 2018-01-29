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Путин обсудит применение вооружения в САР с участниками конференции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин обсудит с участниками конференции в Национальном центре управления обороны РФ вопросы применения вооружения в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Военно-практическая конференция по итогам специальной операции в Сирии состоится во вторник, 30 января. В конференции примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, руководящий состав Минобороны России, а также представители госкорпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Участники встречи намерены обсудить вопросы применения вооружения, военной и специальной техники в Сирийской Арабской Республике (САР).

В ходе конференции представители ведомств рассчитывают проанализировать эффективность системы вооружения в целом, а также особенности применения отдельных образцов техники и вооружения. Помимо этого, будет дана оценка деятельности предприятий ОПК, в том числе по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию, передает «РИА Новости».

Результаты конференции в дальнейшем планируется учесть в ходе реализации государственной программы вооружений.

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