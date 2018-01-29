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Путин посетил закладку мемориала жертвам сопротивления в Москве

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российский лидер Владимир Путин посетил Еврейский музей и центр толерантности, где прошла церемония закладки первого камня мемориала участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто.

В центре президента РФ встретили главный раввин России Берл Лазар, директор Еврейского музея  Александр Борода и глава попечительского совета центра, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг. Они рассказали Путину о будущем мемориале.

Кроме того, Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который также приехал в Еврейский музей, обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке.

В начале беседы российский лидер поблагодарил израильского премьера за визит в Москву и назвал символичным тот факт, что встреча состоялась в дни, когда весь мир вспоминает о жертвах холокоста. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что мемориальный камень участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто заложили на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве.

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