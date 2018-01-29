В Москве заложили мемориал участникам сопротивления в концлагерях

Мемориальный камень участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто заложили на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве.

В церемонии по случаю Международного дня памяти жертв холокоста и 75-летия восстания в концлагере Собибор принял участие главный раввин России Берл Лазар.

«Сегодня, когда мы видим вокруг силы, которые хотят сеять ненависть и страх, надо объединить усилия и делать все возможное, чтобы люди жили в мире, взаимоуважении», — отметил он.

Также на церемонии присутствовали послы США и Польши Джон Хантсман и Влодзимеж Марчиняк, временный поверенный в делах посольства Королевства Нидерланды, посол Франции Сильви Берманн, а также внучка предводителя восстания пленных в концлагере Собибор советского офицера Александра Печерского.

Перед закладкой камня, который был привезен из места расстрелов евреев в Смоленской области, участники церемонии зажгли шесть свечей памяти.