Главный раввин России Берл Лазар рассказал об уроках Холокоста

В минувшую субботу в мире отмечали скорбную дату — Международный день памяти жертв Холокоста.

Главный раввин России Берл Лазар в интервью «Известиям» рассказал о том, почему в школах необходимо говорить об этой трагедии. Кроме того, он объяснил, как иудаизм относится к науке и современным технологиям и почему не стоит опасаться искусственного интеллекта.

По словам главного раввина, урок Холокоста, к сожалению, сегодня недостаточно используется для того, чтобы дать детям понимание толерантности и взаимопонимания.

«Нужно использовать историю Холокоста как инструмент — чтобы ребенок понял, как далеко можно зайти, если есть ненависть, если судить о человеке по цвету его кожи, национальности, религии», — подчеркнул Берл Лазар.

Главный раввин подчеркнул, что Холокост — это намного больше, нежели просто исторический факт в ряду других, о которых говорят в школе.

«Есть идеология, ставшая основой Холокоста и Второй мировой войны. Людей убивали только за то, что они были евреями, цыганами», — напомнил он.

Берл Лазар отметил, что уровень антисемитизма в России с каждым годом снижается.

«В обществе появилось понимание, что так не принято, что это дурной тон. Общество реагирует крайне негативно на действия, которые можно квалифицировать как антисемитизм», — сказал главный раввин.

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