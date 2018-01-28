Прямой эфир

Нетаньяху намерен обсудить с Путиным укрепление координации по Сирии

0
Фото: REUTERS/Tsafrir Abayov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным укрепление координации между вооруженными силами двух стран по Сирии. Встреча сторон состоится в понедельник, 29 января в Москве.

«Завтра я встречусь в Москве с президентом России Владимиром Путиным, я буду обсуждать развитие событий на Ближнем Востоке и усиление координации между Армией обороны Израиля и российскими вооруженными силами по Сирии, а также еще целый ряд вопросов, важных для безопасности Израиля», — сказал Нетаньяху в ходе заседания правительства Израиля.

Как сообщает ТАСС, Нетаньяху намерен также принять участие в открытии выставки «Собибор: победившие смерть» в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Встречу Путина и Нетаньяху ранее анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, стороны намерены обсудить вопросы двусторонних отношений и международную повестку.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган не исключает возможность наступления турецких войск на Идлиб
Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017