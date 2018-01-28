Нетаньяху намерен обсудить с Путиным укрепление координации по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным укрепление координации между вооруженными силами двух стран по Сирии. Встреча сторон состоится в понедельник, 29 января в Москве.

«Завтра я встречусь в Москве с президентом России Владимиром Путиным, я буду обсуждать развитие событий на Ближнем Востоке и усиление координации между Армией обороны Израиля и российскими вооруженными силами по Сирии, а также еще целый ряд вопросов, важных для безопасности Израиля», — сказал Нетаньяху в ходе заседания правительства Израиля.

Как сообщает ТАСС, Нетаньяху намерен также принять участие в открытии выставки «Собибор: победившие смерть» в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Встречу Путина и Нетаньяху ранее анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, стороны намерены обсудить вопросы двусторонних отношений и международную повестку.