Песков рассказал о планируемой встрече Путина и Нетаньяху

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе договорился о скорой встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, стороны в рамках встречи намерены обсудить вопросы двусторонних отношений и международную повестку.

Песков также отметил, что в ходе телефонной беседы Путин поздравил Нетаньяху с наступившим новым годом, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, Нетаньяху 31 декабря поздравил Путина с наступающим Новым годом. Он назвал отношения России и Израиля «великолепными».