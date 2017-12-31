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Нетаньяху поздравил Путина с Новым годом

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Фото: ТАСС/Mario Salerno
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента РФ Владимира Путина с Новым годом. Текст поздравительного послания распространила канцелярия главы израильского правительства .

«В преддверии Нового года я поздравляю президента Владимира Путина с великолепными отношениями между Израилем и Россией, желаю всем гражданам России хорошего года», — написал Нетаньяху.

Портал iz.ru писал о том, что 30 декабря президент России Владимир Путин поздравил глав государств и правительств с наступающим новым годом. В телеграмме израильскому коллеге российский лидер отметил, что Москва рассчитывает на продолжение сотрудничества для обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

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