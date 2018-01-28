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Эрдоган не исключает возможность наступления турецких войск на Идлиб

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Фото: REUTERS/Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace
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Турецкие войска могут продвинуться вглубь сирийской территории до провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в городе Коджаэли.

«Если Аллах позволит, мы дойдем и до Идлиба», —  цитирует слова Эрдогана «РИА Новости» со ссылкой на Sputnik Турция.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что вся страна объединилась в поддержку операции в Африне. 

Операция «Оливковая ветвь» была начата Турцией 20 января. Она направлена против формирований курдов в сирийском Африне. Вместе с турецкими войсками действуют силы «Сирийской свободной армии».

Ранее в Африне ликвидировали 394 бойцов курдских формирований и террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

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