Эрдоган не исключает возможность наступления турецких войск на Идлиб

Турецкие войска могут продвинуться вглубь сирийской территории до провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в городе Коджаэли.

«Если Аллах позволит, мы дойдем и до Идлиба», — цитирует слова Эрдогана «РИА Новости» со ссылкой на Sputnik Турция.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что вся страна объединилась в поддержку операции в Африне.

Операция «Оливковая ветвь» была начата Турцией 20 января. Она направлена против формирований курдов в сирийском Африне. Вместе с турецкими войсками действуют силы «Сирийской свободной армии».

Ранее в Африне ликвидировали 394 бойцов курдских формирований и террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).