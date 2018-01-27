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Генштаб Турции отчитался о результатах операции в Африне

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Турецкие военные с начала операции «Оливковая ветвь» в Африне ликвидировали 394 бойцов курдских формирований и террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), ВВС уничтожили 340 целей.

Об этом говорится в заявлении турецкого генерального штаба, распространенном 27 января.

«Вооруженные силы Турции потеряли трех погибшими, 30 военных получили ранения», — цитирует заявление «РИА Новости».

Уточняется, что со стороны «Свободной сирийской армии» погибли 13 бойцов, еще 24 ранены. 

О начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне было объявлено 20 января. Анкара причисляет организации к террористическим.

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