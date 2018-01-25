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МИД Турции счел ложным сообщение о содержании беседы Эрдогана и Трампа

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Сообщение Белого дома о телефонных переговорах президентов Турции и США Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа не отражало их истинного содержания, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Разговор между двумя лидерами состоялся 24 января. По версии Белого дома, Трамп выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в сирийском Африне и призвал Эрдогана ограничить боевые действия.

Однако источник в администрации турецкого лидера сообщил, что Трамп никаких заявлений об озабоченности по поводу эскалации насилия в регионе не высказывал. А Эрдоган, в свою очередь, призвал президента США прекратить поставки оружия сирийским курдам.

«Думаю, что это заявление было подготовлено заранее, до самого разговора, именно поэтому оно не отразило того, что было в ходе беседы в реальности. Оно появилось слишком быстро, сразу после окончания разговора», — приводит слова Чавушоглу «РИА Новости».

Министр рассказал, что сегодня планируется беседа советника Эрдогана Ибрагима Калына и его американского коллеги, в ходе которой, как ожидается, эта ситуация будет рассмотрена.

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