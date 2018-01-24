Прямой эфир
Сюжет:

Трамп призвал Эрдогана ограничить боевые действия в Сирии

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил свою озабоченность из-за роста насилия в сирийском Африне.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, распространенном 24 января.

«Трамп призвал Турцию ограничить свои военные действия и избежать жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.

По мнению американского лидера, сложившаяся ситуация несет риски, связанные с ухудшением отношений между США и Турцией. Трамп предложил более тесное двустороннее сотрудничество для решения проблем безопасности Турции. 

Ранее источники сообщили, что Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили спецоперацию в сирийском Африне. Сообщалось, что Эрдоган призвал Трампа остановить поддержку курдских формирований в Сирии и прекратить поставки оружия.

Военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз» Турция начала в Сирии 20 января 2018 года. Данные отряды, признанные в Турции террористическими, поддерживаются американскими властями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп и Эрдоган обсудили спецоперацию в сирийском Африне
ВС Турции заявили о ликвидации 287 террористов в сирийском Африне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017