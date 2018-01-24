Трамп призвал Эрдогана ограничить боевые действия в Сирии

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил свою озабоченность из-за роста насилия в сирийском Африне.

Об этом говорится в сообщении Белого дома, распространенном 24 января.

«Трамп призвал Турцию ограничить свои военные действия и избежать жертв среди гражданского населения», — говорится в тексте.

По мнению американского лидера, сложившаяся ситуация несет риски, связанные с ухудшением отношений между США и Турцией. Трамп предложил более тесное двустороннее сотрудничество для решения проблем безопасности Турции.

Ранее источники сообщили, что Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсудили спецоперацию в сирийском Африне. Сообщалось, что Эрдоган призвал Трампа остановить поддержку курдских формирований в Сирии и прекратить поставки оружия.

Военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Силы народной самообороны» и партии «Демократический союз» Турция начала в Сирии 20 января 2018 года. Данные отряды, признанные в Турции террористическими, поддерживаются американскими властями.