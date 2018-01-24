ВС Турции заявили о ликвидации 287 террористов в сирийском Африне

Вооруженные силы Турции сообщили, что в рамках проведения операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн были ликвидированы 287 террористов.

Информация об этом содержится в официальном заявлении Генштаба Турции, распространенном в среду, 24 января.

Решение о проведении операции в Африне принято турецкими властями после заявления американских военных о создании в Сирии «сил безопасности границы», сообщает ТАСС.

Операция против курдских формирований получила название «Оливковая ветвь».

20 января Генштаб Турции сообщил о поражении с воздуха подавляющего большинства намеченных целей. По данным турецких СМИ, в авиаударах по сирийской территории участвовали 72 самолета ВВС страны.

21 января началось наземное наступление турецких ВС и «Сирийской свободной армии» на курдские силы.