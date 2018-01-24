В Турции арестованы связанные с террористами иностранцы

Граждане шести государств арестованы в турецкой провинции Шанлыурфа, их подозревают в связях с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ. — Ред.).

Среди задержанных — алжирцы, сирийцы, граждане Ирака, Нидерландов, Египта и Великобритании. Всего в правоохранительные органы доставлены 14 человек, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на местную прессу. Все арестованные незаконно пересекли турецкую границу со стороны Сирии.

Алжирец Мухтар Меккой и голландец внесены в красный циркуляр Интерпола как самые разыскиваемые преступники.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле проводятся задержания за критику турецкой операции в Африне.