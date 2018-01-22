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Задержания проводятся в Стамбуле за критику турецкой операции в Африне

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Полицейские провели рейды в Стамбуле для задержания критиков военной операции Турции в сирийском городе Африн. Обсуждение действий турецкой армии проходило в соцсетях.

Ордера на аресты были выписаны на 18 человек, правоохранители задержали девять из них. В вину им вменяется «оскорбление» президента Турции Эрдогана и «атаки на государство и армию», об этом сообщает ТАСС.

Задержанные доставлены в Управление безопасности для дачи показаний, подобные рейды прошли в воскресенье в провинциях Диярбакыр и Мардин, там задержали 24 граждан, так или иначе оказывающих поддержку курдам.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Россия внимательно наблюдает за ходом турецкой операции в пограничном сирийском районе Африн. 20 января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» по борьбе с курдами в сирийском Африне.  21 января ВВС Турции уничтожили 45 целей курдских формирований в этом городе.

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