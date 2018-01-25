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США опасаются тяжелых последствий от операции Турции в Сирии

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Власти США считают, что военная операция Турции против курдских формирований на севере Сирии может иметь крайне негативные последствия, если Анкара допустит просчеты.

Информацию об этом распространил в четверг, 25 декабря, помощник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт.

«Думаю, всё дело в том, что у Турции есть законные основания для беспокойства по поводу своей безопасности», — цитирует его ТАСС.

При этом он выразил надежду, что НАТО «не воюет там само с собой», имея в виду, что Турция является членом блока, а США поддерживает курдов.

20 января, Турция начала военную операцию против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз». Причиной военных действий могло стало заявление Вашингтона о создании отрядов безопасности на границе Сирии и Турции.

22 января портал iz.ru сообщил о том, что власти США настаивают на том, чтобы Турция ограничила масштабы и продолжительность своей военной операции под кодовым названием «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

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