Курды завысили турецкие потери в Африне

Курдский отряд «Демократических сил Сирии» заявил об уничтожении более 300 военных в ходе турецкой операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, а также о потере 43 своих бойцов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление отряда.

При этом не уточняется число погибших турок и число помогающих им бойцов «Свободной сирийской армии». Однако отмечается, что жертвами стали четыре турецких офицера и один генерал.

В то же время издание Hürriyet Daily News со ссылкой на заявление министра здравоохранения Ахмета Демирджана говорит о гибели трех военных Турции и 11 сирийских.

Генштаб турецких вооруженных сил 20 января объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне. Анкара причисляет организации к террористическим.