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Курды завысили турецкие потери в Африне

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Фото: REUTERS
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Курдский отряд «Демократических сил Сирии» заявил об уничтожении более 300 военных в ходе турецкой операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, а также о потере 43 своих бойцов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление отряда. 

При этом не уточняется число погибших турок и число помогающих им бойцов «Свободной сирийской армии». Однако отмечается, что жертвами стали четыре турецких офицера и один генерал.

В то же время издание Hürriyet Daily News со ссылкой на заявление министра здравоохранения Ахмета Демирджана говорит о гибели трех военных Турции и 11 сирийских. 

Генштаб турецких вооруженных сил 20 января объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне. Анкара причисляет организации к террористическим.

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