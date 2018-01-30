Прямой эфир

Лаврентьев рассказал об активности эр-риядской оппозиции на конгрессе

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В конгрессе сирийского национального диалога в Сочи приняли участие 11 человек из состава так называемой «эр-риядской группы оппозиции».

«Часть представителей присутствовала здесь, в Сочи, приняла активное участие в обсуждении тех вопросов, которые поднимались», —  заявил по окончании форума спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Он уточнил, что этим политикам были направлены индивидуальные приглашения. «И они были приняты», — цитирует «РИА Новости» заявление спецпредставителя.

Как писал iz.ru, в работе форума участвовали около 1,5 тыс. делегатов. Ранее «эр-риядская группа» — объединение сирийской оппозиции, поддерживаемое рядом внешних игроков, — отказалась приезжать на конгресс, поскольку это вне формата женевских переговоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Принципы будущего госустройства Сирии одобрили на конгрессе в Сочи
Представители стран-гарантов по Сирии соберутся в феврале в Астане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017