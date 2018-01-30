Лаврентьев рассказал об активности эр-риядской оппозиции на конгрессе

В конгрессе сирийского национального диалога в Сочи приняли участие 11 человек из состава так называемой «эр-риядской группы оппозиции».

«Часть представителей присутствовала здесь, в Сочи, приняла активное участие в обсуждении тех вопросов, которые поднимались», — заявил по окончании форума спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Он уточнил, что этим политикам были направлены индивидуальные приглашения. «И они были приняты», — цитирует «РИА Новости» заявление спецпредставителя.

Как писал iz.ru, в работе форума участвовали около 1,5 тыс. делегатов. Ранее «эр-риядская группа» — объединение сирийской оппозиции, поддерживаемое рядом внешних игроков, — отказалась приезжать на конгресс, поскольку это вне формата женевских переговоров.