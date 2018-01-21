Суд Ирака приговорил к смертной казни гражданку ФРГ по подозрению в терроризме

Иракский суд приговорил к высшей мере наказания гражданку ФРГ. Она была причастна к деятельности запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя Высшего судебного совета Ирака Абделя Саттара Биркдара, Центральный уголовный суд рассмотрел дело обвиняемой в терроризме гражданки Германии и приговорил ее к смертной казни в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.

По словам иракского представителя судебной системы, в ходе расследования обвиняемая признала, что выехала из Германии в Сирию, проникнувшись идеями террористической группировки. Оттуда она отправилась в Ирак. Биркдар уточнил, что гражданка ФРГ оказывала поддержку боевикам и принимала участие в терактах, в том числе нападениях на сотрудников силовых структур республики.

Ранее портал iz.ru сообщал, что штурмовым отрядам правительственной армии Сирии удалось прорвать оборону запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб.