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Суд Ирака приговорил к смертной казни гражданку ФРГ по подозрению в терроризме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Иракский суд приговорил к высшей мере наказания гражданку ФРГ. Она была причастна к деятельности запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. 

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя Высшего судебного совета Ирака Абделя Саттара Биркдара, Центральный уголовный суд рассмотрел дело обвиняемой в терроризме гражданки Германии и приговорил ее к смертной казни в соответствии с законом о борьбе с терроризмом. 

По словам иракского представителя судебной системы, в ходе расследования обвиняемая признала, что выехала из Германии в Сирию, проникнувшись идеями террористической группировки. Оттуда она отправилась в Ирак. Биркдар уточнил, что гражданка ФРГ оказывала поддержку боевикам и принимала участие в терактах, в том числе нападениях на сотрудников силовых структур республики.

Ранее портал iz.ru сообщал, что штурмовым отрядам правительственной армии Сирии удалось прорвать оборону запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб. 

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