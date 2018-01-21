Крупный отряд террористов окружили в Сирии

Штурмовым отрядам правительственной армии Сирии удалось прорвать оборону запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на российское военное ведомство, правительственные войска соединились с силами ополчения на востоке Идлиба и завершили окружение исламистов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что турецкая провинция Килис подверглась ракетному обстрелу с территории Сирии.