Юго-восток Турции подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии

Турецкая провинция Килис подверглась ракетному обстрелу с территории Сирии.

В результате удара пострадал один человек, разрушено несколько зданий, передает агентство Anadolu.

На месте работают правоохранительные органы.

Провинция Килис расположена на турецко-сирийской границе.

Как сообщал портал iz.ru, 20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии против курдских формирований, которые Анкара считает террористическими.

По предварительным данным, в результате авиаударов ВВС Турции погибли девять человек, еще 13 получили ранения.