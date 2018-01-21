Юго-восток Турции подвергся ракетному обстрелу с территории Сирии
Турецкая провинция Килис подверглась ракетному обстрелу с территории Сирии.
В результате удара пострадал один человек, разрушено несколько зданий, передает агентство Anadolu.
На месте работают правоохранительные органы.
Провинция Килис расположена на турецко-сирийской границе.
Как сообщал портал iz.ru, 20 января Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии против курдских формирований, которые Анкара считает террористическими.
По предварительным данным, в результате авиаударов ВВС Турции погибли девять человек, еще 13 получили ранения.