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Воевавший за террористов немецкий рэпер убит в Сирии

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Фото: youtube.com
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Немецкий рэп-исполнитель Деннис Кусперт, известный как Deso Dogg, был ликвидирован в ходе боев в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», музыкант принимал участие в боевых действиях за город Гаранидж на стороне запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Помимо этого, он участвовал в вербовке в ряды экстремистов.

Когда музыкант вступил в ряды ИГ в 2013 году, он получил имя Абу Тальха аль-Альмани.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сирийская армия при поддержке отрядов народного ополчения отвоевала у террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) семь селений на юге провинции Идлиб в ходе наступления.

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