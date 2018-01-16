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В Германии задержали сирийца по подозрению в терроризме

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Simone Kuhlmey
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В Германии в ходе полицейской спецоперации был задержан гражданин Сирии. Его подозревают в подготовке «акта насилия, представляющего серьезную угрозу для государства».

Спецоперация была проведена в Лейпциге. Полицейские провели обыски по четырем адресам, пишет газета Leipziger Volkszeitung.

Генеральный прокурор Дрездена Лоренц Хаасе подтвердил задержание 23-летнего сирийца, однако отказался приводить более детальную информацию.

Согласно уголовному кодексу Германии, обвинение, предъявленное задержанному, включает в себя убийство, вымогательство и похищение людей с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ.

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