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Госдеп включил Азербайджан в категорию стран с риском терроризма

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Азербайджан признан в США страной с риском терроризма и угрозами безопасности.

Информацию об этом распространил Госдеп в четверг, 11 января.

Особенно настойчиво в Вашингтоне не рекомендуют посещать Нагорный Карабах.

«Периодические перестрелки и использование артиллерийских систем приводят к гибели и ранениям людей каждый год», — цитирует сообщение «РИА Новости» о конфликте в регионе.

27 декабря в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) представили восемь макетов стены, которую президент страны Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании пообещал возвести на границе с Мексикой.

В ходе своей предвыборной кампании в 2016 году Дональд Трамп говорил о возведении стены на границе США и Мексики и запрете на въезд в страну мексиканцев. Одной из причин такого предложения он называл противодействие терроризму.

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