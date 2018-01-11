Госдеп включил Азербайджан в категорию стран с риском терроризма

Азербайджан признан в США страной с риском терроризма и угрозами безопасности.

Информацию об этом распространил Госдеп в четверг, 11 января.

Особенно настойчиво в Вашингтоне не рекомендуют посещать Нагорный Карабах.

«Периодические перестрелки и использование артиллерийских систем приводят к гибели и ранениям людей каждый год», — цитирует сообщение «РИА Новости» о конфликте в регионе.

27 декабря в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) представили восемь макетов стены, которую президент страны Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании пообещал возвести на границе с Мексикой.

В ходе своей предвыборной кампании в 2016 году Дональд Трамп говорил о возведении стены на границе США и Мексики и запрете на въезд в страну мексиканцев. Одной из причин такого предложения он называл противодействие терроризму.