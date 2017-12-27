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В США представили восемь макетов стены на границе с Мексикой

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Фото: Global Look Prees/K.C. Alfred
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В американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) представили восемь макетов стены, которую президент страны Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании пообещал возвести на границе с Мексикой. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По информации журналистов, специалисты американской погранслужбы сейчас проводят испытания макетов. Отмечается, что высота фрагментов стены — около 9 м. 

«Это сигнал международному сообществу, что мы прекрасная страна, величайшая в мире, и тем, кто хочет попасть в США, мы настоятельно рекомендуем использовать законные методы», — приводит телеканал слова главы местного отделения пограничной службы.

В ходе своей предвыборной кампании в 2016 году Дональд Трамп говорил о возведении стены на границе США и Мексики и запрете на въезд в страну мексиканцев. Одной из причин такого предложения он называл противодействие терроризму — якобы такие меры снизят риски прибытия в страну нежелательных лиц.

В начале сентября президент США отменил программу, которая отсрочила возможность депортации для незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте, за что подвергся критике со стороны демократов в конгрессе.

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