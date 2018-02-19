Турецкий вице-премьер рассказал о дате встречи Путина и Эрдогана

Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана планируется в Турции на начало апреля. Об этом в понедельник, 19 февраля, заявил турецкий вице-премьер Бекир Боздаг.

Боздаг добавил, что дата встречи двух лидеров пока не определена. Ожидается, что после нее пройдет саммит РФ–Турция–Иран по Сирии, подчеркнул он.

По словам Боздага, 14 марта в Москве встретятся министры иностранных дел РФ и Турции, а 16 марта в Астане состоится трехсторонняя встреча с участием Ирана.

Портал iz.ru писал в понедельник, 19 февраля, о телефонных переговорах президента России Владимира Путина со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в сирийских Африне и Идлибе, сообщили в администрации Эрдогана.