Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Африне и Идлибе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в сирийских Африне и Идлибе. Об этом заявил источник в администрации Эрдогана.

По информации турецкого телеканала NTV, на переговорах обсуждались последние события в Сирии, в том числе операция «Оливковая ветвь» в Африне и сооружение наблюдательных пунктов в сирийской зоне деэскалации в Идлибе.

Пресс-служба Кремля подтвердила факт переговоров.

20 января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов в сирийском Африне. 26 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично посетил штаб операции «Оливковая ветвь» и провел смотр войск.