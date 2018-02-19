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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Африне и Идлибе

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в сирийских Африне и Идлибе. Об этом заявил источник в администрации Эрдогана. 

По информации турецкого телеканала NTV, на переговорах обсуждались последние события в Сирии, в том числе операция «Оливковая ветвь» в Африне и сооружение наблюдательных пунктов в сирийской зоне деэскалации в Идлибе.

Пресс-служба Кремля подтвердила факт переговоров.

20 января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов в сирийском Африне. 26 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично посетил штаб операции «Оливковая ветвь» и провел смотр войск.

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