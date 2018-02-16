Эрдоган и Тиллерсон провели трехчасовые переговоры в Анкаре

Президент Турции Тайип Эрдоган провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Анкаре. Представители двух стран обсудили политику в Сирии и Ираке.

«Эрдоган и Тиллерсон обсудили региональные проблемы, прежде всего Сирию и Ирак, а также двухсторонние отношения и борьбу с терроризмом. Ожидания Турции по этим темам были открыто переданы американской стороне», — сообщил «РИА Новости» источник в администрации турецкого лидера.

Переговоры Эрдогана и Тиллерсона продолжались более трех часов, уточняет «Газета.ру».