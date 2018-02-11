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В Стамбуле встретились представители Трампа и Эрдогана

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Встреча представителей президентов Турции и США состоялась в Стамбуле. Пресс-секретарь Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын провел переговоры с советником президента США Гербертом Макмастером.

«Газета.ру» сообщает со ссылкой на «РИА Новости», что одной из тем переговоров стало совместное противостояние Турции и США террористической угрозе. Также Калын и Макмастер обсудили вопросы, негативно влияющие на отношения двух стран и долгосрочное сотрудничество США и Турции.

Ранее портал iz.ru сообщал, что США призвали Турцию ограничить военные действия в Африне. Военная операция Турции против курдов началась 20 января 2018 года, жертвами уже стали несколько сотен человек.

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