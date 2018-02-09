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США призвали Турцию ограничить военные действия в Африне

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi TPX
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США призывают Турцию ограничить военную операцию в сирийском Африне, заявил высокопоставленный представитель Госдепа, сообщает «РИА Новости».

Собеседник агентства признал наличие «законных опасений со стороны Анкары», однако подчеркнул, что нужно максимально сократить число жертв. 

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По его словам, США нужно определить долгосрочные намерения Турции, однако это будет «очень трудно», поскольку у нее достаточно жесткая позиция по данной ситуации.

Вопрос об Африне на следующей неделе планирует поднять госсекретарь Рекс Тиллерсон в ходе визита в Анкару.

9 февраля турецкая авиация вновь нанесла массированный удар по городу Африн, где обороняются курдские отряды «Сил народной самообороны». В больницы обратились десятки граждан с ранениями, а среди местных началась паника.

Операция Турции против курдов началась 20 января 2018 года. Ее жертвами уже стали несколько сотен человек.

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