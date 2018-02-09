США призвали Турцию ограничить военные действия в Африне

США призывают Турцию ограничить военную операцию в сирийском Африне, заявил высокопоставленный представитель Госдепа, сообщает «РИА Новости».

Собеседник агентства признал наличие «законных опасений со стороны Анкары», однако подчеркнул, что нужно максимально сократить число жертв.

По его словам, США нужно определить долгосрочные намерения Турции, однако это будет «очень трудно», поскольку у нее достаточно жесткая позиция по данной ситуации.

Вопрос об Африне на следующей неделе планирует поднять госсекретарь Рекс Тиллерсон в ходе визита в Анкару.

9 февраля турецкая авиация вновь нанесла массированный удар по городу Африн, где обороняются курдские отряды «Сил народной самообороны». В больницы обратились десятки граждан с ранениями, а среди местных началась паника.

Операция Турции против курдов началась 20 января 2018 года. Ее жертвами уже стали несколько сотен человек.