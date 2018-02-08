Прямой эфир
Сюжет:

Эрдоган решил бороться с терроризмом в сирийском Идлибе

0
Фото: REUTERS/Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкие войска после устранения угрозы терроризма в Африне готовы бороться с боевиками в Идлибе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Вооружали всем миром
С чем может столкнуться Турция, начав новую войну против курдов в Сирии

«После того как мы справимся с террористами в Африне, мы справимся с ними и в Идлибе», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».

Глава государства добавил, что Турция полна решимости очистить от террористов северо-западные районы Сирии, чтобы обеспечить возращение на родину беженцев.

Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африе 20 января. Поводом для этого послужила провокация Соединенных Штатов, планировавших создать «силы пограничной безопасности» из курдских формирований на севере Сирии. В Анкаре их считают террористическими группировками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турция информирует НАТО о ходе операции в Африне
Генштаб Турции отчитался о результатах операции в Африне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017