Эрдоган решил бороться с терроризмом в сирийском Идлибе

Турецкие войска после устранения угрозы терроризма в Африне готовы бороться с боевиками в Идлибе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«После того как мы справимся с террористами в Африне, мы справимся с ними и в Идлибе», — цитирует Эрдогана «РИА Новости».

Глава государства добавил, что Турция полна решимости очистить от террористов северо-западные районы Сирии, чтобы обеспечить возращение на родину беженцев.

Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африе 20 января. Поводом для этого послужила провокация Соединенных Штатов, планировавших создать «силы пограничной безопасности» из курдских формирований на севере Сирии. В Анкаре их считают террористическими группировками.