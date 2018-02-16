Турция и США договорились о нормализации отношений

Анкара готова нормализовать отношения с США.

«Отношения с США находятся в критической стадии, есть шаги, которые необходимо предпринять для нормализации отношений. Мы достигли договоренностей о нормализации двусторонних отношений», — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, соответствующее решение было принято во время переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вашингтон уже назвал эту встречу продуктивной.

Как писал iz.ru, Чавушоглу потребовал от администрации США отвести курдские отряды из сирийского города Манбидж.