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Турция и США договорились о нормализации отношений

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Фото: REUTERS
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Анкара готова нормализовать отношения с США.

«Отношения с США находятся в критической стадии, есть шаги, которые необходимо предпринять для нормализации отношений. Мы достигли договоренностей о нормализации двусторонних отношений», — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, соответствующее решение было принято во время переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает «Федеральное агентство новостей». 

Вашингтон уже назвал эту встречу продуктивной.

Как писал iz.ru, Чавушоглу потребовал от администрации США отвести курдские отряды из сирийского города Манбидж.

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