США признали право Турции защищать свои границы от угроз

Анкара и Вашингтон договорились в ходе визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Турцию о нормализации отношений. Об этом в пятницу на совместной пресс-конференции двух глав внешнеполитических ведомств заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. США признают за Турцией полное право защищать свои границы от угроз, отметил со своей стороны Тиллерсон.

По словам главы МИД Турции, переговоры президента Тайипа Эрдогана с Рексом Тиллерсоном, состоявшиеся накануне, были очень конструктивными. «Отношения с США находятся в критической стадии, есть шаги, которые необходимо предпринять для нормализации отношений. Мы достигли договоренностей о нормализации двусторонних отношений», — цитирует Чавушоглу «ТВ Центр».

Тиллерсон заявил, что Вашингтона и Анкары имеют общие цели в Сирии. «Нам необходимо избегать шагов, которые бы усиливали напряженность в этом регионе», — подчеркнул он.

По словам госсекретаря США, поддержка сирийских курдов со стороны Вашингтона будет ограничена, сославшись на то, что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к ситуации, когда у их союзника по НАТО появляются какие-либо опасения в отношении собственной безопасности.

«Военная помощь СДС будет ограничена», — пообещал Тиллерсон.