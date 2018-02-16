Прямой эфир

США признали право Турции защищать свои границы от угроз

0
Фото: REUTERS/Cem Ozdel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Анкара и Вашингтон договорились в ходе визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Турцию о нормализации отношений. Об этом в пятницу на совместной пресс-конференции двух глав внешнеполитических ведомств заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. США признают за Турцией полное право защищать свои границы от угроз, отметил со своей стороны Тиллерсон.

По словам главы МИД Турции, переговоры президента Тайипа Эрдогана с Рексом Тиллерсоном, состоявшиеся накануне, были очень конструктивными. «Отношения с США находятся в критической стадии, есть шаги, которые необходимо предпринять для нормализации отношений. Мы достигли договоренностей о нормализации двусторонних отношений», — цитирует Чавушоглу «ТВ Центр».

Тиллерсон заявил, что Вашингтона и Анкары имеют общие цели в Сирии. «Нам необходимо избегать шагов, которые бы усиливали напряженность в этом регионе», — подчеркнул он.

По словам госсекретаря США, поддержка сирийских курдов со стороны Вашингтона будет ограничена, сославшись на то, что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к ситуации, когда у их союзника по НАТО появляются какие-либо опасения в отношении собственной безопасности.

«Военная помощь СДС будет ограничена»,  — пообещал Тиллерсон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госсекретарь США остался доволен пародией Джона Гудмана
Анкара потребовала от США отвести курдские отряды из зоны боев в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017