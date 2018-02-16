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Госсекретарь США остался доволен пародией Джона Гудмана

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Фото: REUTERS/Muhammad Hamed
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признался в интервью телеканалу CBS, что ему очень понравилась пародия на него, выполненная Джоном Гудманом и показанная в декабре 2016 года на том же канале в телепрограмме «В субботу вечером в прямом эфире».

В беседе с одним из авторов передачи «60 минут», которая выйдет на телеканале в выходные, Тиллерсон отметил, что он видел пародию, ему ее показали дети. Также он отметил, что она ему очень понравилась, вызвала громкий смех, сообщает ТАСС.

Пародийная сценка была показана в выпуске от 17 декабря 2016 года. В ней будущий глава Госдепартамента в исполнении Джона Гудмана приходит к только избранному президенту Дональду Трампу, которого сыграл Алек Болдуин, где встречается с президентом России Владимиром Путиным, которого изобразил Бек Беннет. Тиллерсон и Путин тепло приветствуют друг друга.

Считается, что основой для пародийной сценки стали частые контакты Рекса Тиллерсона с российским руководством во время его управления нефтегазовой компанией ExxonMobil. Президент России Владимир Путин лично вручил Тиллерсону орден Дружбы в 2013 году.

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