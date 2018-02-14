США призвали Россию убедить Асада прекратить борьбу с оппозицией

Власти США призывают Россию убедить сирийские власти, в том числе Башара Асада, прекратить борьбу с оппозиционными силами. Об этом в интервью телеканалу Al Hurra заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон отметил, что призывает Россию и других снизить насилие и не способствовать его распространению, как только запрещенная в РФ группировка «Исламское государство» (ИГ) будет разгромлена. Также он напомнил, что Россия согласилась на установление зон прекращения огня и зон стабилизации, сообщает «Интерфакс».

Также госсекретарь считает, что Москве необходимо обеспечивать их функционирование, чтобы в будущем создать в Сирии условия для мирного разрешения конфликта. На саммите АТЭС во Вьетнаме президенты РФ и США в совместном заявлении отметили, что привержены женевскому процессу.

Ранее портал iz.ru сообщал, что госсекретарь США сделал заявление о том, что главной целью американских властей в Сирии является полное уничтожение запрещенной в РФ группировки ИГ.