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Тиллерсон обвинил РФ в невыполнении обязательств по ликвидации химоружия в Сирии

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Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в невыполнении своих обязательств по ликвидации химического оружия в Сирии.

Об этом он заявил во вторник, 6 февраля.

«Россия несет ответственность, они согласились принять меры в отношении химического оружия в Сирии, очевидно, что они не сделали этого», — цитирует его ТАСС.

26 января замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что власти США всеми возможными способами отсрочивают ликвидацию своего химического арсенала. Таким образом американские власти «бережно сохраняют у себя запрещенный для всех остальных вид оружия», считает Рябков.

24 января Рябков заявил, что Вашингтон использует сирийскую тематику и обвинения в причастности к последней химатаке в Восточной Гуте для политики сдерживания России.

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