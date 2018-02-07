Недовольство властей США Рябков сравнил с истериками капризного ребенка

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сравнил недовольство властей США укрепляющимися отношениями России и стран Латинской Америки с истериками капризного ребенка.

«Современному Вашингтону вообще очень свойственно в стилистике капризного ребенка устраивать истерики по любому поводу. Когда что-то не по нему — сразу хочется представить себе такого enfant terrible, который падает на пол, начинает стучать ножками, биться в истерике по любому поводу», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Дипломат отметил, что подобное поведение американских властей «не серьезно и не достойно». Он также высказал уверенность в бесперспективности угроз введения Вашингтоном санкций в отношении Венесуэлы.

Замглавы МИД пообещал, что военно-техническое сотрудничество со странами Латинской Америки будет продолжено, несмотря на недовольство американских властей.

Портал iz.ru писал о том, что США рассматривают возможность введения нефтяного эмбарго для Венесуэлы. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что Вашингтон не может «со скрещенными руками» наблюдать за «уничтожением демократии в Венесуэле».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что республика справится с любым эмбарго со стороны США.