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Мадуро верит в невозможность сломить Венесуэлу санкциями США

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Венесуэла справится с любым эмбарго со стороны США.

С таким утверждением выступил президент республики Николас Мадуро в понедельник, 5 февраля.

«Многие в мире готовы покупать нашу нефть, так что мы не зависим от США», — цитирует его ТАСС.

2 февраля госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Венесуэлу провести в стране «свободные и справедливые выборы». Об этом он сказал после встречи с главами МИД Мексики и Канады Луисом Видегараем и Христей Фриланд.

При этом Тиллерсон не отрицал введение санкций против Венесуэлы.

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно обнародованным оценкам Национальной ассамблеи, в 2017 году инфляция в стране превысила 2600%.

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