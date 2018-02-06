Венесуэла предложит производителям нефти создать свою криптовалюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен предложить странам-экспортерам нефти завести собственную криптовалюту.

«Я предложу официально всем членам ОПЕК и не входящим в ОПЕК странам выработать совместный механизм криптовалюты, поддержанной нефтью», — цитирует венесуэльского лидера «РИА Новости».

Соответствующее заявление Мадуро сделал после встречи с генсеком ОПЕК в Каракасе.

Напомним, в начале января Мадуро объявил о выпуске новой национальной криптовалюты. Он отмечал, что будет произведена эмиссия 100 млн петро. Предполагается, что выпуск криптовалюты позволит стране преодолеть финансовую блокаду. Стоимость петро привязана к цене одного барреля венесуэльской нефти и может составить $60. Всего в ходе предварительных торгов планируется реализовать 38,4 млн национальной криптовалюты.