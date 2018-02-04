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США рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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США рассматривают возможность введения нефтяного эмбарго для Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Аргентине.

По его словам, Вашингтон не может «со скрещенными руками» наблюдать за «уничтожением демократии в Венесуэле». 

«Ввести санкции в отношении продаж нефти или переработки продуктов Венесуэлы — это то, что мы рассматриваем», — приводит его слова «РИА Новости»

Ранее в феврале Тиллерсон заявил, что США призывают правительство Каракаса провести в стране справедливые демократические выборы. 

Как сообщал портал iz.ru, 5 января американский минфин расширил санкционный список должностных лиц Венесуэлы.

В него за «причастность к коррупции и репрессиям» внесли трех действующих официальных лиц Венесуэлы и бывшего губернатора штата Боливар Франциско Рахеля Гомеса.

Власти Никарагуа в конце января объявили о прекращении экспорта в Венесуэлу.

Это решение, по словам главы Ассоциации производителей и экспортеров Никарагуа Марио Араны, объясняется опасениями властей в связи с санкциями США. 

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