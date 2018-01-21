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Участники ОПЕК+ предсказали прирост добычи нефти в Венесуэле

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia
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Участники сделки ОПЕК+ ожидают, что Венесуэла в 2018 году увеличит добычу нефти.

«Думаю, что Венесуэла намерена в 2018 году вернуться к своим нормальным уровням добычи», — сообщил министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

Он уточнил, что нормальный уровень добычи для Венесуэлы — около 2,3 млн баррелей в стуки, а сейчас добывается около 2 млн.

Это «скажется на уровне исполнения сделки» ОПЕК+, но не на ее итоговых показателях, приводит «Интерфакс» мнение сырьевого министра Омана.

21 января в Омане проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Сделкой ОПЕК+ называют соглашение о добровольном снижении добычи странами — экспортерами нефти. Его цель — сохранять коммерчески выгодный уровень предложения сырья на мировом рынке. Документ подписан в декабре 2016 года и его действие пролонгировано до конца 2018-го. Подписи под соглашением поставили 13 стран ОПЕК и еще 11 государств, не входящих в картель. Россия также фигурирует среди присоединившихся.

Как писал портал iz.ru, министр энергетики РФ Александр Новак ранее констатировал, что уровень выполнения сделки ОПЕК+ уже пять месяцев превышает 100%.

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