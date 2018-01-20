Минэкономразвития назвало текущие цены на нефть неустойчивыми

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что текущие цены на нефть на уровне около $70 за баррель неустойчивы.

По его словам, в среднесрочной перспективе вероятно их падение до $60, передает «Газета.ру».

«Можно посмотреть просто на рыночные ожидания, если посмотреть на форвардную кривую, она показывает, что рынок весь ожидает снижение цен на нефть», — добавил министр.

1 декабря члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и присоединившиеся к ним производители, в том числе и Россия, приняли решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года.