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Минэкономразвития назвало текущие цены на нефть неустойчивыми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что текущие цены на нефть на уровне около $70 за баррель неустойчивы.

По его словам, в среднесрочной перспективе вероятно их падение до $60, передает «Газета.ру».

«Можно посмотреть просто на рыночные ожидания, если посмотреть на форвардную кривую, она показывает, что рынок весь ожидает снижение цен на нефть», — добавил министр.

1 декабря члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и присоединившиеся к ним производители, в том числе и Россия, приняли решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года.

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