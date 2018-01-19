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Дворкович оценил текущую цену нефти как нестабильную

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Фото: Global Look Press/Valery Lukyanov
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Говорить о стабилизации цен на рынке нефти пока рано: цены на энергоресурсы могут вновь пойти вниз, считает вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович. 

«Рынок нефти волатилен, говорить о какой-то устойчивости пока нельзя», — подчеркнул он.

По словам вице-премьера, кабмин «мониторит ситуацию», сообщает ТАСС.

Напомним, в январе повысились фьючерсные цены на все сорта нефти, в том числе и на основной поставляемый из России сорт Urals.

Как писал iz.ru, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла от эйфории из-за высоких цен на нефть, указав на сохранение неопределенности на рынке этого сырья. Вместе с тем, по прогнозу РАН, цены на нефть в ближайшие три года будут постепенно расти от $60 за баррель в 2018 году до $67 в 2020-м.

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