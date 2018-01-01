Россия повысила пошлину на экспорт нефти

В России с января выросла экспортная пошлина на нефть. Она составила $11,4 за тонну (+$6,4), свидетельствуют данные Минэкономразвития.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения осталась на нулевом уровне.

Пошлина на высоковязкую нефть выросла на $1,1 — до $17,9. Ставка на тримеры и тетрамеры пропилена составит $7,2 (+$0,4), отмечает «Интерфакс».

Также с 1 января вырастет пошлина на светлые нефтепродукты и масла (до $33,4), товарный бензин (до $33,4), прямогонный бензин (до $61,2) и кокс (до $7,2).