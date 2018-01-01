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Введена в эксплуатацию вторая ветка российско-китайского нефтепровода

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Фото: Global Look Press/ZUMA/x99
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Китай ввел в эксплуатацию вторую ветку нефтепровода «Мохэ-Дацин», по которой страна может импортировать до 15 млн тонн нефти ежегодно. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Поставки российской нефти в Китай по отводу Сковородино—Мохэ начались в 2011 году. Позже стороны решили увеличить объемы поставок по этому отводу, после чего началась реконструкция Сковородино—Мохэ с целью увеличения мощности трубопровода.

Как отмечал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, уже с 2019 года Китай сможет получать до 30 млн т нефти через трубопровод.

В свою очередь, глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщал, что в 2017 году российская компания поставит в соседнее государство до 40 млн тонн нефти, хотя изначально намеривалась доставить 31 тонну.

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