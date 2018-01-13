Орешкин предрек «драку» работодателей за финалистов конкурса «Лидеры России»
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин прогнозирует острую борьбу работодателей за лучших участников конкурса «Лидеры России». Об этом он сообщил 13 января на церемонии открытия второго полуфинала конкурса в Центральном федеральном округе.
«Здесь конкуренция будет и между наставниками, за наиболее ценные кадры развернется драка, на самом деле не только драка тех, кто пытается конкурс выиграть, но и тех, кто будет потом пытаться этих людей принять к себе на работу», — сказал Орешкин журналистам.
Министр добавил, что собирается лично изучить резюме 300 человек, которые пройдут в финал.
«Это действительно высококачественный пул, который сможет претендовать и на позицию замминистра, и на другие позиции в министерстве и ведомствах», — заявил глава Минэкономразвития.
Всероссийский конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения Владимира Путина. Его цель — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей. Для участия в конкурсе нужно быть гражданином РФ с опытом управления: в возрасте до 35 лет — не менее двух лет, от 36 до 50 лет — не менее пяти лет. Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн рублей, которую смогут использовать для дальнейшего обучения.
Москвичам –– победителям всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» будет предложена стажировка в правительстве столицы, сообщил 13 января мэр Москвы Сергей Собянин.