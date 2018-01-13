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Орешкин предрек «драку» работодателей за финалистов конкурса «Лидеры России»

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин прогнозирует острую борьбу работодателей за лучших участников конкурса «Лидеры России». Об этом он сообщил 13 января на церемонии открытия второго полуфинала конкурса в Центральном федеральном округе.

«Здесь конкуренция будет и между наставниками, за наиболее ценные кадры развернется драка, на самом деле не только драка тех, кто пытается конкурс выиграть, но и тех, кто будет потом пытаться этих людей принять к себе на работу», — сказал Орешкин журналистам.

Министр добавил, что собирается лично изучить резюме 300 человек, которые пройдут в финал.

«Это действительно высококачественный пул, который сможет претендовать и на позицию замминистра, и на другие позиции в министерстве и ведомствах», — заявил глава Минэкономразвития.

Всероссийский конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения Владимира Путина. Его цель — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей. Для участия в конкурсе нужно быть гражданином РФ с опытом управления: в возрасте до 35 лет — не менее двух лет, от 36 до 50 лет — не менее пяти лет. Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн рублей, которую смогут использовать для дальнейшего обучения.

Москвичам –– победителям всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» будет предложена стажировка в правительстве столицы, сообщил 13 января мэр Москвы Сергей Собянин.

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