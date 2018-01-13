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Мэрия Москвы предложит стажировку финалистам конкурса «Лидеры России»

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Москвичам –– победителям всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» будет предложена стажировка в правительстве столицы. Об этом 13 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия второго полуфинала конкурса в Центральном федеральном округе.

По словам мэра, по итогам конкурса правительство Москвы переосмыслит подход к подбору кадров.

«Мы уже сегодня присматриваемся к людям, прошедшим в полуфинал. Я уверен, что после анализа кадрового состава, который мы уже получили в полуфинале, мы обязательно сделаем предложения. Я уверен, что все финалисты-москвичи получат предложения на специальную стажировку в правительстве Москвы», — цитирует Собянина ТАСС.

Градоначальник добавил, что из 89 тыс. участников конкурса 37 тыс. представляют Москву, и выразил надежду, что конкурс «Лидеры России» в дальнейшем станет новой традицией формирования кадрового потенциала в правительстве столицы.

«Лидеры России» — всероссийский конкурс управленцев среди граждан РФ. Его цель — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей. Участники конкурса в возрасте до 35 лет должны иметь опыт управления не менее двух лет и от 36 до 50 лет — не менее пяти лет.

13 января Сергей Собянин поздравил московских журналистов с Днем печати.

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