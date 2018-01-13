Прямой эфир

Собянин поздравил московских журналистов с Днем печати

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных журналистов с профессиональным праздником — Днем печати, который отмечается 13 января.

«Вы задаете высокие стандарты качественной прессы, во многом определяете лицо современной отечественной журналистики», — говорится в поздравительной телеграмме.

Мэр отметил, что Москва реализует «крупнейшую в мире программу развития городской инфраструктуры», которая достойно освещается в СМИ.

«Ваши новости и репортажи, интервью и зарисовки, статьи и очерки помогают менять к лучшему нашу любимую Москву», — добавил градоначальник, пожелав журналистам крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов.

В преддверии Дня российской печати президент РФ Владимир Путин встретился с руководителями печатных СМИ и информационных агентств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин назвал реновацию словом 2017 года в России
Британских журналистов призвали создавать негативные сюжеты перед ЧМ-2018

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017