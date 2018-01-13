Собянин поздравил московских журналистов с Днем печати

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных журналистов с профессиональным праздником — Днем печати, который отмечается 13 января.

«Вы задаете высокие стандарты качественной прессы, во многом определяете лицо современной отечественной журналистики», — говорится в поздравительной телеграмме.

Мэр отметил, что Москва реализует «крупнейшую в мире программу развития городской инфраструктуры», которая достойно освещается в СМИ.

«Ваши новости и репортажи, интервью и зарисовки, статьи и очерки помогают менять к лучшему нашу любимую Москву», — добавил градоначальник, пожелав журналистам крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов.

В преддверии Дня российской печати президент РФ Владимир Путин встретился с руководителями печатных СМИ и информационных агентств.