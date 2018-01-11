«Главное, чтобы мы следовали букве закона»

В преддверии Дня российской печати, который отмечается 13 января, президент России Владимир Путин встретился с руководителями печатных СМИ и информационных агентств. В ходе беседы глава государства ответил на вопросы о предстоящих выборах, взаимоотношениях с США и Украиной и сделал ряд других важных заявлений. В этот же день Владимир Путин встретился со школьниками-победителями Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее».

Открывая встречу, президент поздравил собравшихся с предстоящим праздником. Глава государства отметил, что профессия журналиста всегда была сложной, но «замечательной, интересной, важной».

— И, как это ни печально, подчас опасной, но очень нужной, — подчеркнул Владимир Путин. — Люди в вашем цехе интересные, неординарные, творческие, подчас очень талантливые. Хочу выразить надежду, что все эти качества, весь талант, все усилия будут идти на благо обществу и гражданам России.

Первая часть встречи прошла в открытом формате: все желающие смогли задать главе государства вопросы на темы внутренней и внешней политики, предстоящих президентских выборов и организации чемпионата мира по футболу — он пройдет в России уже в этом году.

Владимир Путин не только подробно ответил на каждый вопрос, но и сделал ряд важных заявлений.

США и Украина

Наша страна не заинтересована в том, чтобы ситуация в Донбассе перешла в состояние замороженного конфликта. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос, какие шаги намерена предпринять российская сторона в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

— Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась, — подчеркнул президент. — По поводу наших отношений с Украиной в целом. Абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами и между фактически частями одного и того же народа складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня.

При этом Россия готова предпринять ряд шагов, отметил глава государства.

— Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, что мы готовы продолжить этот процесс. Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно, — сказал он, добавив, что речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

Главных редакторов интересовали вопросы развития взаимоотношений России и США в свете недавней критики со стороны западных партнеров из-за недопуска на предстоящие выборы Алексея Навального. Глава государства отметил, что речь идет о «персонаже», которого Соединенные Штаты хотели бы видеть в руководстве нашей страны.

— Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. И в этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали, — заметил Владимир Путин. — Самое главное в том, чтобы мы внутри страны понимали и четко следовали букве закона. Понимали, что нарушение закона, от кого бы оно ни исходило, недопустимо. Вот и всё. И в ходе избирательной кампании в том числе.

При этом Москва готова к нормализации отношений с Вашингтоном, однако этот вопрос, по мнению президента, зависит не только от России.

— Мы готовы, однако внутриполитическая ситуация в Штатах не успокаивается. Мы это с вами видим и понимаем, что российская карта разыгрывается внутри политической жизни США и всё время запугивают действующего президента импичментом, в качестве аргумента выдают мнимое вмешательство России, — пояснил глава государства.

Все обвинения во вмешательстве России в американские выборы являются «чушью и бредом», подчеркнул он.

— Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было. И, подчеркивая это еще раз, хочу выразить надежду на то, что рано или поздно там возня внутриполитическая закончится и будут созданы условия для нормализации отношений, — сказал российский лидер.

Сирия

Отвечая на вопрос об инциденте с попыткой атаки на военные объекты РФ в Сирии, глава государства заявил, что российской стороне известны организаторы провокации с атакой дронов на российскую базу Хмеймим в Сирии.

— Там провокаторы были, но не турки (Турция контролирует зону деэскалации в провинции Идлиб, со стороны которой были направлены беспилотники. — «Известия»). И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили, — подчеркнул глава государства.

Провокация с налетом направлена на подрыв отношений с российскими партнерами по сирийскому урегулированию — Турцией и Ираном, считает президент. Он заметил, что аппараты, при помощи которых планировалась атака на базы России в Сирии, были закамуфлированы под кустарное производство, однако на самом деле они содержат элементы высокотехнологического характера — это касается систем радиолокации, наведения и сброса боеприпасов.

КНДР

Президента спросили и о том, как он относится к главе КНДР Ким Чен Ыну. Глава государства назвал корейского коллегу грамотным и зрелым политиком. Создав ядерный заряд и ракеты большой дальности, лидер Северной Кореи решил стоящие перед ним стратегические задачи.

— Я думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл, — заявил Владимир Путин, добавив, что при денуклеаризации Корейского полуострова необходимо исходить из реалий и решать вопрос путем переговоров.

Италия

Главе государства задали вопрос о его реакции на информацию о вмешательстве российской стороны в выборы в Италии. Президент назвал подобные слухи организованной провокацией.

— Нам в голову не приходит вмешиваться в чьи бы то ни было выборы, в том числе в Италии, — отметил Владимир Путин. — Потому что для нас гораздо дороже отношения с Италией как с государством. И смысла в этом не видим, потому что мы знаем: какая бы сила ни пришла к власти в Италии, там консенсус есть общенациональный, общеполитический по развитию отношений с Россией.

Выборы

Поинтересовались у Владимира Путина и о том, как он относится к большому количеству претендентов, желающих участвовать в предстоящей президентской гонке.

— Мне кажется, что это нормально и хорошо. Предвыборный период в известной степени общество всегда напрягает, потому что, к сожалению, и часто всякой «пены» много появляется, но тем не менее он хорош тем, что дает людям возможность, повод высказаться, поговорить о проблемах страны, поговорить о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем. Это освежает дискуссию, обостряет ее, — отметил глава государства, добавив, что в ходе предвыборной кампании ожидает услышать интересные, красивые и полезные предложения по развитию страны.

Россия, устремленная в будущее

В этот же день Владимир Путин встретился со школьниками-победителями Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее». В нем принимали участие 437 тыс. человек, и более 30 финалистов попали на встречу. Общение с ними проходило в новом формате. Дети вместе с президентом смотрели короткие ролики по мотивам сочинений, а уже затем обменивались впечатлениями.

Владимир Путин признался, что все сочинения прочитать не смог, но посмотрел справку, основанную на выдержках из работ.

— Мне показалось, что это и красиво написано, и интересно. Особенно порадовало, что, само собой разумеется, вы пишете о своей роли в будущем страны, не забываете при этом ни про экологию, ни про свою малую родину (что чрезвычайно важно), видите ее красивой, интересной, развивающейся, задаетесь вопросом, что можно сделать для людей непосредственно с ваших позиций, сегодня и в будущем, — отметил он.

Первым демонстрировался ролик по сочинению Дмитрия Павлова «Человек обязательно должен быть хозяином на своей земле». Автор пояснил, что, если не ждать, когда кто-то что-то сделает за тебя, можно многое изменить по собственной инициативе.

— Самые большие разочарования проистекают от больших, ничем не обоснованных ожиданий. Нужно быть реалистами, — предупредил президент. — Сам поле не перекопаешь. Надо найти тех, кто рядом. Очень важно работать в коллективе, находить свое место в коллективе, — заметил президент, назвав это одним из залогов успешного будущего.

Отвечая на вопрос Оксаны Суровой из Ивановской области, российский лидер высказал свое отношение к институту семьи.

— Много было дискуссий всяких у социалистов, таких как Маркс, Энгельс, по поводу будущего семьи. Они были убеждены в том, что семья прекратит свое существование, и в первые годы советской власти это было активно поддержано большевистской партией, — рассказал президент. — Как бы красиво ни звучала идея, сформулированная ранее тем же Энгельсом, Марксом, а потом поддержанная Лениным, они забыли самое существенное, что лежит в основе воспитания полноценного человека, — любовь. Когда нет любви близкого человека к ребенку, то тогда очень сложно ему почувствовать себя уверенным.

Елизавета Шелехова из Хабаровского края рассуждала о важности изучения родного языка и заметила, что ее учителя приводят президента в пример как человека, грамотно излагающего свои мысли. Владимир Путин поблагодарил школьницу за комплимент, однако признался, что и сам часто обращается за консультацией к лингвистам. По его словам, бывало, когда перед выступлением он прямо с борта самолета звонил специалистам, чтобы уточнить, как все-таки правильно ставить ударение в том или ином слове.