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Путин заявил о необходимости развития в РФ дистанционного образования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин считает, что в России необходимо развивать дистанционное образование. Об этом глава государства заявил на встрече со школьниками-авторами лучших сочинений в номинации «Россия, устремленная в будущее», прошедшей в парке «Зарядье».

«Дистанционное обучение у нас внедряется, внедряется широко, всё шире и шире… Нам необходимо сделать это образование доступным, развивать современные технологии», — сказал Путин.

Во встрече с Путиным участвуют 34 школьника из 100 авторов лучших сочинений. Президент поздравил их и сказал, что доволен их работами. Он отметил, что не мог прочитать все, но ознакомился со справкой, основанной на выдержках из сочинений победителей.

«Россия, устремленная в будущее» — специально объявленная номинация в рамках Всероссийского конкурса сочинений 2017 года. Всего в нем приняли участие 1,9 млн школьников из 85 регионов страны.

Идею проведения конкурса сочинений была предложена президентом 1 сентября 2017 года.

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